Украина надеется получить от МВФ $4,5 млрд до конца года

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Нацбанк Украины рассчитывает до конца года получить еще три транша от МВФ на 4,5 миллиарда долларов, кроме этого еще 1,3 миллиарда долларов должно поступить от Еврокомиссии, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

"Согласно нашим прогнозам, мы ожидаем поступления около 4,5 миллиарда долларов в виде трех траншей от МВФ до конца этого года, и еще мы ожидаем поступление средств от Еврокомиссии в размере приблизительно 1,3 миллиарда долларов до конца года", — сказал Чурий на брифинге во вторник. Он также отметил, что украинская сторона рассчитывает получить очередной транш от МВФ в конце второго квартала текущего года.