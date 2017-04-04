Силовики выпустили более 300 мин за сутки по ДНР, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (29)

ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 300 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"В нарушение минских договоренностей противник выпустил по населенным пунктам нашей республики 304 мины", — сказал Басурин.