Порошенко заявил, что Киев "ответственно относится" к перемирию в Донбассе

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленное с 1 апреля перемирие в Донбассе не соблюдалось "ни одного дня".

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

По словам Порошенко, во вторник начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко и министр обороны Степан Полторак доложили ему, что режим тишины в Донбассе не соблюдался "ни одного дня".

"Первого — второго апреля мы видели определенное сокращение применения тяжелой артиллерии и минометов. К сожалению, вчера мы увидели резкую эскалацию, число обстрелов по отношению к 1 и 2 числу выросло в три раза, во время минометного обстрела погиб украинский военный", — сказал Порошенко на брифинге в Риге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он добавил, что Киев "очень ответственно относится к соблюдению" перемирия.

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