Более трех тысяч жителей Южного Судана бежали в Уганду из-за беспорядков

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более трех тысяч южносуданцев были вынуждены покинуть страну и бежать в соседнюю Уганду после того, как правительственные войска атаковали приграничный город Пажок (Pajok), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на беженцев.

"Если ты бежишь, тебя подстрелят. Если арестовали, тебя безжалостно убьют", — приводятся слова одного из беженцев.

По данным очевидцев и угандийской разведки, столкновения начались утром в понедельник, атака на город велась с трех направлений. Население города в обычное время насчитывает 50 тысяч человек. "Город полностью опустел. Если они схватят кого-то, они убьют его", — рассказал один из очевидцев.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что центры гуманитарной поддержки местному населению подвергаются регулярным грабежам, а правительство страны препятствует доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы.