В Калифорнии одобрили законопроект о защите прав иммигрантов при депортации

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сенат американского штата Калифорния одобрил законопроект, ограничивающий взаимодействие местных и федеральных правоохранительных органов в вопросах депортации иммигрантов, сообщает издание Los Angeles Times. © РИА Новости. Алексей Агарышев Перейти в фотобанк Штат Нью-Йорк поможет мигрантам, пострадавшим от изменения законов

По данным газеты, законопроект нацелен на защиту прав иммигрантов. Он предусматривает предоставление юридической помощи иностранным работникам в случае возможной депортации, а также ограничивает полномочия местных правоохранительных органов в данном вопросе.

Как сообщается, законопроект запрещает местным силовикам использовать ресурсы для расследования, задержания или ареста в рамках иммиграционного законодательства. При этом, отмечает издание, они смогут принимать участие в деятельности оперативных групп и заранее уведомлять Иммиграционную и таможенную службы США об освобождении особо опасных злоумышленников.

"Будет ли он (Дональд Трамп – ред.) наносить ответный удар? Мы надеемся, что нет. Он президент величайшего государства в мире. Это не касается мести. Это связано со сплочением страны", — цитирует газета главу сената Кевина де Леона о возможной реакции Трампа.

Теперь законопроект должен быть одобрен нижней палатой заксобрания штата.

Ранее члены демократической фракции в сенате Калифорнии (располагает 27 креслами против 13 у республиканцев) предложили превратить ее в первый в стране "штат-убежище" для нелегалов. В нижней палате законодательного собрания Калифорнии, ассамблее штата, большинство также у демократов (55 против 25).

Калифорния — штат с крупнейшим в США бюджетом (170 миллиардов долларов), который финансируется за счет налогов, прежде всего подоходного налога с физических лиц (86 миллиардов), налога с продаж (38 миллиардов) и налога с корпораций (11 миллиардов). Кроме того, в штате создан стабилизационный фонд "на черный день" в 8 миллиардов долларов.