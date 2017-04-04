В Мосуле число вынужденных переселенцев превысило 300 тысяч

ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Количество вынужденных переселенцев в результате военной операции в иракском Мосуле против боевиков террористической организации "Исламское государство"* превысило 300 тысяч человек, сообщает во вторник Международная организация по миграции.

Согласно наблюдениям МОМ, с 17 октября прошлого года Мосул и прилегающие районы покинуло 304,152 тысячи человек. При этом провинцию Найнава, где расположен город, операция по освобождению которого до сих пор продолжается, были вынуждены покинуть 284,622 тысячи человек.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент ими взято под контроль две трети территории города.

В свою очередь президент Ирака Фуад Масум в интервью РИА Новости назвал происходящее в Мосуле гуманитарной катастрофой из-за гибели мирных граждан, заявив при этом, что нужно продолжать борьбу, поскольку неразумно оставлять город в руках террористов".

* Террористическая организация, запрещенная в России