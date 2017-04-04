ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша возобновила работу своих консульств на Украине, которая была приостановлена после обстрела здания генконсульства в Луцке, говорится в сообщении МИД страны.

Неизвестные в ночь на 31 марта обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Сообщалось, что работа польских консульств на Украине будет возобновлена после обеспечения их усиленной охраной.

"Министерство иностранных дел информирует, что сегодня возобновили работу польские консульства на Украине", — говорится в сообщении польского ведомства.

В МИД Польши отметили, что украинская сторона "приняла необходимые меры для обеспечения безопасности как сотрудников дипломатический службы Польши, так и дипломатическо-консульских представительств".

При этом "в обоснованных случаях ухудшения ситуации в плане безопасности", МИД Польши "оставляет за собой принятие повторного решения о прекращении деятельности консульских учреждений".

На Украине работают шесть консульств Польши — в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице.