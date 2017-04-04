ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша возобновила работу своих консульств на Украине, которая была приостановлена после обстрела здания генконсульства в Луцке, говорится в сообщении МИД страны.
"Министерство иностранных дел информирует, что сегодня возобновили работу польские консульства на Украине", — говорится в сообщении польского ведомства.
В МИД Польши отметили, что украинская сторона "приняла необходимые меры для обеспечения безопасности как сотрудников дипломатический службы Польши, так и дипломатическо-консульских представительств".
При этом "в обоснованных случаях ухудшения ситуации в плане безопасности", МИД Польши "оставляет за собой принятие повторного решения о прекращении деятельности консульских учреждений".
На Украине работают шесть консульств Польши — в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице.