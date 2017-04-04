В Турции 19 сотрудников оппозиционной газеты обвинили в терроризме

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение по отношению к 19 сотрудникам оппозиционной газеты Cumhuriyet, которые обвиняются в членстве и поддержке запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и леворадикальной экстремистской группировки "Революционная народно-освободительная партия — фронт" (РНОПФ), сообщает газета Hurriyet.

Главным обвиняемым является бывший главный редактор газеты Джан Дюндар, после назначения которого, по версии прокуратуры, "газета вышла за рамки свободы слова, стала защитником террористических организаций и начала операцию по очернительству президента и правительства".

В ноябре прошлого года десять сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе ее нынешний главный редактор Мурат Сабунджу, исполнительный директор Акын Аталай и ведущие журналисты, были арестованы по решению суда. Прокуратура Стамбула сообщила, что руководство и журналисты газеты подозреваются в связях с FETO и РПК.