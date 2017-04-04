МИД Украины потребовал отменить призыв в российскую армию для крымчан

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с проведением призыва на военную службу в Крыму. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что Украина настаивает на отмене призыва для граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, а также требует от российской стороны "неукоснительного соблюдения своих международных обязательств".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота в Киеве. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.