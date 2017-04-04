СМИ: хакеры из КНДР похитили у Сеула план войны против Северной Кореи

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хакеры из КНДР взломали сервер министерства обороны Южной Кореи и похитили секретный план боевых действий против Пхеньяна, сообщает телеканал KBS.

По данным источника телеканала, взломщики получили доступ к секретным документам первого уровня, в том числе данные оперативного плана 5027. Он описывает совместные действия Сеула и Вашингтона в случае начала полномасштабных военных действий на Корейском полуострове.

В министерстве обороны Южной Кореи признали факт взлома, но отметили, что не могут точно сказать, какие документы попали в руки хакеров. Делом занялась военная прокуратура.