РФ заблокировала назначение экс-советника Клинтона эмиссаром ООН по Ливии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия заблокировала назначение бывшего сотрудника администрации Белого дома во время правления Билла Клинтона на должность специального посланника ООН по Ливии, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил назначить на пост посланника по Ливии представителя Всемирной продовольственной программы (WFP) Ричарда Уилкокса (Richard Wilcox), ранее отвечавшего за отношения с ООН в американском Совете национальной безопасности во время правления Билла Клинтона. Однако, как отмечает издание, еще до официального предложения Уилкоксу российские дипломаты "зафиксировали опасения" по поводу того, насколько дипломат подходит для этой должности.

Постоянное представительство РФ при ООН не ответило на запрос издания прокомментировать эту информацию.

По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа одобрила возможное назначение Уилкокса на пост, однако не продвигала его кандидатуру. Вашингтон также не стал оказывать Москве сопротивления "от имени Уилкокса", отмечает журнал.

Ранее Совет Безопасности был проинформирован о планах генсека назначить новым эмиссаром организации в Ливии Саляма Файада, возглавлявшего палестинское правительство с 2007 по 2013 год. Однако постоянный постпред США Никки Хейли отклонил кандидатуру экс-премьера Палестины, заявив, что ООН "слишком долго склонялась на сторону Палестины в ущерб нашим союзникам в Израиле". На посту эмиссара ООН в Ливии Файад должен был сменить немца Мартина Коблера, занимающего этот пост с ноября 2015 года.