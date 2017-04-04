Мэй выразила Путину соболезнования из-за взрыва в Петербурге

ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что написала президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором выразила свои соболезнования в связи с "ужасающим" взрывом в метро Санкт-Петербурга.

"Наши мысли сейчас с жертвами, их друзьями и близкими. Это событие демонстрирует страшную террористическую угрозу, которая стоит перед всеми нами. И я говорю ясно, как и британцы после теракта в Лондоне, что мы победим, террористы не выиграют, наши ценности одержат победу", — сказала Мэй, находящаяся с визитом в Иордании, во вторник британским журналистам.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, погибли 14 человек, в стационарах остаются 49 пострадавших и 13 уже отпущены домой.