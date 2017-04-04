Украинская оппозиция потребовала изменить меморандум с МВФ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" требует изменить меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), так как многие обязательства, взятые на себя властями, станут губительными для страны, говорится в заявлении партии.
"Меморандумы с МВФ подписываются в тайне от общества, людям не известны все обязательства, которые берет власть от имени государства. Многие из них приносят вред, их последствия губительны для страны. "Оппозиционный блок" требует изменения меморандума с Международным валютным фондом. Сегодняшнее руководство страны не имеет мандата от общества на повышение пенсионного возраста и приватизацию сельскохозяйственной земли", — говорится в заявлении, обнародованном во вторник.
"Получение транша кредита – это никакая не победа, как рапортуют министры. Это рост внешнего долга, которые будут оплачивать наши дети и внуки. Использование полученных от МВФ денег по-прежнему не создает условия для возврата к стабильному экономическому росту и социальному развитию", — заявили в "Оппозиционном блоке".
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.