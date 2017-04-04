Штайнмайер назвал Brexit самой большой потерей для суверенитета Британии

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости. Решение о Brexit может привести к самой значительной потере суверенитета для Великобритании, говорится в речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которую глава немецкого государства произнесет во вторник в Европарламенте в Страсбурге.

Отрывки из речи опубликовало агентство Рейтер

"Возможно, Brexit является самой значительной потерей британского суверенитета… Если мы не сделаем Европу полноценным игроком на мировой сцене, мы все по отдельности станем мячами для других игроков", — считает президент.

По словам Штайнмайера, "заблуждением является тот факт, что при помощи выхода из ЕС можно установить полный контроль над своей страной", британские националисты "не могут осуществить это обещание". Он назвал "безответственным" убеждать людей в том, что "европейская страна одна или вне ЕС будет иметь больше влияния и возможностей для реализации экономических интересов".

Он подчеркнул, что Германия заинтересована в сохранении ЕС, несет в этом вопросе "особую ответственность" как крупнейшая страна сообщества, но отдает себе отчет о "границах своих возможностей". Штайнмайер добавил, что в Берлине хотят стать "европейской Германией". Ранее некоторые европейские политики заявляли о том, что ФРГ стремится "германизировать Европу".

Ранее постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором содержится официальное уведомление о выходе королевства из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

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