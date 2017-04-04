На юго-востоке Турции погибли трое военных и пять членов РПК

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Трое турецких военнослужащих погибли в районе Улудере юго-восточной провинции Ширнак, где проходит операция против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), в ходе которой уничтожено пять курдских повстанцев, говорится в заявлении администрации провинции, опубликованном во вторник.

"В ходе операции, которая проходит в районе Улудере нашей провинции, уничтожено пять членов сепаратистской террористической организации (РПК — ред). В результате взрыва самодельного взрывного устройства трое наших военнослужащих погибли и пятеро получили ранения. Операция продолжается", — говорится в сообщении администрации провинции Ширнак.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК.