Fox News не обнаружил доказательств вмешательства России в выборы в США

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские власти никак не повлияли на исход выборов президента США. К такому выводу пришли журналисты телеканала Fox News, проводившие собственное расследование.

Ранее в Демократической партии заявили, что Россия вмешивалась в американские выборы с помощью хакерских атак и интернет-троллей, которые заполонили медийное пространство фейковыми новостями. По словам сенатора Марка Уорнера, они действовали в ключевых штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Хиллари Клинтон уступила Дональду Трампу, что в итоге стоило ей победы в целом по стране.

Опрошенные телеканалом чиновники и наблюдатели на выборах в этих штатах сообщили, что не получали никаких жалоб, а о "кампании дезинформации" впервые узнали из средств массовой информации.

"Я вообще не обладаю такими сведениями. Я впервые об этом услышал от сенатора Уорнера и даже не знаю, как к этому относиться", — заявил профессор политологии Пенсильванского университета Майкл Беркман.

Представители Демократической партии неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве в выборы, однако никаких серьезных доказательств при этом не представляли. Дональд Трамп также не раз отмечал, что истории о его связях с Москвой являются вымыслом. Бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер в свою очередь подтвердил, что никаких доказательств связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем обнаружить не удалось.