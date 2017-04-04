В Раде потребовали отчета о вводе абонентской платы за газ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" Украины во вторник заблокировала трибуну Верховной рады, требуя отчета главы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка о введении абонентской платы за пользование газосетями, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне лидер партии Олег Ляшко потребовал вызвать во вторник в Раду главу НКРЭКУ Вовка для отчета о ценообразовании тарифов на услуги ЖКХ, решения об абонентской плате, а также "коррупции в энергетической сфере". Он заявил, что если требования радикалов не будут выполнены, фракция заблокирует трибуну Рады.

Депутаты от "Радикальной партии" стоят возле трибуны, блокируя подходы к ней, однако спикер парламента Андрей Парубий ведет заседание.

Ранее НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. Премьер Украины Владимир Гройсман ранее потребовал пересмотра решения о введении абонентской платы за газ. Президент страны Петр Порошенко также во вторник заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.