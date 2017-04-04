Япония дала свои названия островам Токто, оспаривая их у Южной Кореи

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Географическая палата Японии утвердила 11 японских названий географических объектов в районе оспариваемой у Южной Кореи группы скалистых островов, которую корейцы называют Токто, а японцы — Такэсима, передает агентство Киодо.

По его данным, в частности, два главных острова названы Одзима (Мужской остров) и Мэдзима ("Женский остров"), хотя прежде даже в Японии они обозначались на карте корейскими названиями в значении "Западный" и "Восточный" острова.

Впервые попытки присвоить на карте японские названия архипелагу Токто японцы предприняли в 2007 году. Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, в 2012 году Южная Корея дала свои названия морским скалам между двумя островами, что вызвало протест в Японии. В ответ японцы придумали собственные топонимы.

В 1905 году острова Токто были провозглашены японской территорией с названием Такэсима. Кабинет министров Японии включил его в состав префектуры Симанэ. После окончания Второй мировой войны архипелаг отошел к корейцам и ныне контролируется Южной Кореей. Сеул не признает притязаний Японии на Токто, считая его исконной корейской территорией. Реакции южнокорейского правительства на появление новых японских названий на островах пока не последовало.

Примечательно, что сообщение о переименовании названий совпало с возвращением в Сеул японского посла Ясумасы Нагаминэ, который был отозван оттуда 9 января. Поводом для отзыва было появление в городе Пусан перед зданием японского генконсульства памятника кореянке в собирательном образе жертв сексуального насилия со стороны японских солдат в годы Второй мировой войны.

Япония и США считаются ближайшими военными союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и судьба этого альянса во многом зависит от омраченных прошлым отношений между Сеулом и Токио.