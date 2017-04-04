Япония дала свои названия островам Токто, оспаривая их у Южной Кореи

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Географическая палата Японии утвердила 11 японских названий географических объектов в районе оспариваемой у Южной Кореи группы скалистых островов, которую корейцы называют Токто, а японцы — Такэсима, передает агентство Киодо.
Впервые попытки присвоить на карте японские названия архипелагу Токто японцы предприняли в 2007 году. Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, в 2012 году Южная Корея дала свои названия морским скалам между двумя островами, что вызвало протест в Японии. В ответ японцы придумали собственные топонимы.
В 1905 году острова Токто были провозглашены японской территорией с названием Такэсима. Кабинет министров Японии включил его в состав префектуры Симанэ. После окончания Второй мировой войны архипелаг отошел к корейцам и ныне контролируется Южной Кореей. Сеул не признает притязаний Японии на Токто, считая его исконной корейской территорией. Реакции южнокорейского правительства на появление новых японских названий на островах пока не последовало.
Япония и США считаются ближайшими военными союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и судьба этого альянса во многом зависит от омраченных прошлым отношений между Сеулом и Токио.