Ле Пен заявила, что не пыталась встретиться с Трампом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не пыталась встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Ле Пен 12 января прибыла в Нью-Йорк с необъявленным двухдневным визитом и была замечена в небоскребе "Трамп Тауэр", резиденции избранного президента США. Директор офиса главы "Нацронта" Николя Лесаж заявлял, что Ле Пен проведет в Нью-Йорке встречи с рядом официальных лиц США. По словам одной из представителей Трампа Хоуп Хикс, никто из членов команды будущего президента не планировал встреч с Марин Ле Пен.
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