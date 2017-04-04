Ле Пен заявила, что не пыталась встретиться с Трампом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не пыталась встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

"Нет, я не пыталась с ним встретиться. Он говорит, что не встречался со мной, и это правда", — сказала Ле Пен в интервью телеканалу Public Senat . Она отметила, что, несомненно, как президент США Трамп знает участников президентской гонки во Франции и их планы.

Ле Пен 12 января прибыла в Нью-Йорк с необъявленным двухдневным визитом и была замечена в небоскребе "Трамп Тауэр", резиденции избранного президента США. Директор офиса главы "Нацронта" Николя Лесаж заявлял, что Ле Пен проведет в Нью-Йорке встречи с рядом официальных лиц США. По словам одной из представителей Трампа Хоуп Хикс, никто из членов команды будущего президента не планировал встреч с Марин Ле Пен.

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