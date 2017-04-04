Франция недостаточно борется с терроризмом, считает Ле Пен

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что те меры, которые Франция принимает для борьбы с терроризмом, недостаточны.

В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

"Политика борьбы с исламистским терроризмом, которая ведется во Франции, в значительной мере недостаточна", — сказала Ле Пен в интервью телеканалу Public Senat.

Она отметила, что мерами в борьбе с международным терроризмом должны быть контроль границ, а также борьба с "идеологией, которая ведет вербовку" на территории Франции. Ранее Ле Пен уже выступала за контроль границ в качестве меры по борьбе с терроризмом, с чем не соглашается её соперник на выборах, экс-премьер Франсуа Фийон.

Также Ле Пен заявила, что хотя она не обладает достаточными сведениями, она считает, что теракт в Санкт-Петербурге, произошедший накануне, "связан с исламистским фундаментализмом".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

Подробнее о крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>