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В мире

Южная Корея провела масштабные учения артиллерии и военных кораблей

07:4004.04.2017
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Военный корабль Южной Кореи во время учений. Архивное фото
© AP Photo/ Ahn Young-joon

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея провела во вторник масштабные учения с применением передвижных реактивных систем залпового огня "Чхонму" под предлогом подготовки к военным "провокациям" КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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По их данным, в учениях были задействованы пять частей сухопутных войск в уезде Косон восточной провинции Канвондо, которая разделена пополам между Южной Кореей и КНДР.

Агентство отмечает, что на учениях впервые были представлены комплексы "Чхонму", принятые на вооружение в Южной Корее с 2015 года, реактивные снаряды калибром 130 миллиметров, самоходная гаубица K-9, пушки KH-179, беспилотный самолет-шпион, радар "Асо-К". На море был задействован патрульный фрегат и скоростные боевые катера.

Реактивные комплексы "Чхонму", по данным Рёнхап, выпустили около 360 реактивных снарядов по целям на расстоянии примерно 40 километров. Максимальная дальность поражения этой системы составляет до 80 километров.

Военные учения. Архивное фото
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
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"Через нынешние учения наши вооруженные силы продемонстрировали боевые способности по подавлению противника огневой мощью в случае чрезвычайной ситуации, а также подтвердили готовность немедленно уничтожить (врага) при попытках любой провокации", — приводит агентство Рёнхап заявление сухопутных войск Южной Кореи.

До конца апреля на юге Корейского полуострова проходит целая серия военных учений, в том числе с участием кораблей США и Японии, направленных против Северной Кореи в ответ на ее ядерные и ракетные разработки. В настоящее время в Южной Корее находится командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт. Сама КНДР считает учения в Южной Корее подготовкой к войне против нее и грозит нанести превентивный ядерный удар по врагам в случае угрозы для своего суверенитета.

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