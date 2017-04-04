Американский подросток признался в планировании убийства папы Римского

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Подросток в США признался, что планировал убить папу Римского Франциска во время его визита в страну в 2015 году, сообщает департамент юстиции США.

Согласно коммюнике ведомства, 17-летний Сантос Колон разрабатывал план по убийству папы Римского Франциска в сентябре 2015 года во время его визита в город Филадельфия. Подросток намеревался купить взрывчатые вещества, чтобы создать самодельные бомбы и установить их по всему городу, а также предпринял попытку нанять снайпера, чтобы убить папу Римского во время мессы. Однако тот оказался сотрудником ФБР под прикрытием и тогда Колон был задержан.

Мера наказания пока не назначена, однако, согласно американскому законодательству, Колону может грозить тюремный срок до 15 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.