В США возбудили дело о краже предметов искусства эпохи нацистской Германии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Федеральный судья США удовлетворил иск о возбуждении дела о краже знаменитой коллекции позолоченных средневековых предметов искусства во время нацистской Германии, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, трое торговцев произведениями искусства еврейского происхождения обратились в суд с требованием вернуть им коллекцию старинных бюстов святых, украшенных драгоценными камнями, и золотых распятий, хранящиеся в настоящее время в берлинском музее Боде, которые были украдены нацистами у их семей в 1935 году.

Как заявил их адвокат Николас О'Доннелл, коллекция веками собиралась и хранись в Брауншвейгском соборе в Германии, а в 1929 году была куплена группой евреев, занимавшихся торговлей предметами искусства. В 1935 году немецкие нацисты по приказу "преемника" Адольфа Гитлера Германа Геринга заставили торговцев продать коллекцию Пруссии за 35% от своей рыночной стоимости. Но и вырученные деньги еврейские торговцы так и не увидели, так как они были конфискованы нацистами. Сообщается, что позже Геринг преподнес коллекцию Гитлеру в качестве "неожиданного подарка".

Германия требовала от США отказаться от дела за неимением соответствующей юрисдикции, сообщает агентство. Отмечается, что впервые в США удовлетворяется подобный иск.