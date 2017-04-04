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В мире

СМИ заявили о контактах экс-советника Трампа с "российскими разведчиками"

04:5304.04.2017
(обновлено: 04:58 04.04.2017)
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Картер Пейдж. Архивное фото
© AP Photo/ Pavel Golovkin, File

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки, утверждает в понедельник издание BuzzFeed.

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Информацию о таких встречах издание опубликовало со ссылкой на материалы судебного расследования, а также на самого Пейджа, который, впрочем, подчеркивает, что это общение не касалось "ничего чувствительного".

Публикация стала одной из последних в целой череде сообщений СМИ о якобы имевших место контактах представителей Трампа с "российской разведкой" или "российскими представителями" еще до президентских выборов. Все это уже привело к началу расследования, которое ведут в сенате и в палате представителей США.

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В частности, изучаются связи с российскими чиновниками бывшего руководителя предвыборного штаба избранного президента США и экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна. При этом команда Трампа заявляла, что даже не догадывается о причинах расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.

Агенты под прикрытием

События, описываемые в публикации BuzzFeed, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. Эту должность он получил лишь в 2016 году и на непродолжительное время. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики.

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Именно в таком качестве, как пишет издание, его пытались завербовать "российские шпионы" — Виктор Подобный, Игорь Спорышев и Евгений Буряков. Первые двое, согласно утверждениям BuzzFeed, работали под прикрытием ООН и обладали дипломатической неприкосновенностью, а последний был сотрудником представительства "Внешэконобанка" в Нью-Йорке.

Там Буряков и был арестован в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на иностранное правительство на территории США и в сговоре с этой целью. В марте 2016 года он признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, а на днях после досрочного освобождения Бурякова передали под стражу иммиграционной таможенной полиции США (ICE) для дальнейшей депортации в Россию.

Контакты в рамках закона

В материалах расследования, на которые ссылается BuzzFeed, прямо не упоминается фамилия Пейджа, но указывается, что Подобный и Спорышев обсуждали некоего "мужчину №1", связанного с российским "Газпромом", от которого хотели получить какие-то документы. Уточняется, что Пейдж и Подобный познакомились в январе 2013 года на энергетической конференции в Нью-Йорке, после чего вплоть до июня американец якобы передавал россиянину "документы об энергетическом бизнесе".

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Как заявляет BuzzFeed, сам Пейдж подтвердил изданию, что это именно он называется в материалах под именем "мужчины №1". "Пейдж сказал, что это общение (с предполагаемыми разведчиками – ред.) не касалось ничего чувствительного", — пишет BuzzFeed.

Кроме того, приводятся и прежние заявления Пейджа, который утверждал, что "не нарушал закон", общаясь "с теми, кого можно так назвать", то есть с представителями иностранных спецслужб.

Характерно, что BuzzFeed упоминает о том, что в июне 2013 года Пейджа допрашивали агенты контрразведки ФБР в рамках расследования, которое затем закончилось арестом Бурякова. Однако ни тогда, ни после никаких обвинений консультанту не предъявили.

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