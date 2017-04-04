ОАГ принял резолюцию о нарушении демократического порядка в Венесуэле

МЕХИКО, 4 апр — РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в понедельник на чрезвычайной сессии одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране.

По данным портала Universal, текст документа требует от президента Николаса Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.

За резолюцию проголосовали 17 из 21 государства, делегаты которых участвовали в заседании, еще четверо воздержались. Представители Боливии и Венесуэлы покинули сессию после ее начала в знак протеста и не голосовали. При этом сначала председательствовавшая в постоянном совете ОАГ Боливия решила перенести заседание, однако оно все равно прошло по инициативе других стран.

Причиной созыва экстренной сессии стало решение Верховного суда (ВС) Венесуэлы о передаче функций законодательной власти от оппозиционного парламента самому суду. Однако позднее ВС пересмотрел свое решение после заявления генерального прокурора страны Луисы Ортеги, которая назвала его неконституционным.

"Подтверждение разделения ветвей государственной власти является основополагающей частью демократических государств, решения Верховного суда приостановить полномочия национальной ассамблеи несовместимы с демократической практикой", — заявила представитель Перу Ана Роса Вальдивьеса.