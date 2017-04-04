Kaspersky Lab нашла доказательства связи КНДР с кражей средств ЦБ Бангладеш

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" получила цифровые доказательства, вероятно, подкрепляющие подозрения некоторых исследователей о том, что Северная Корея была причастна к хищению 81 миллиона долларов со счетов Центробанка Бангладеш в прошлом году, говорится в опубликованном компанией докладе.

Компания опубликовала доклад о группе хакеров Lazarus, связанной с кражей средств ЦБ Бангладеш и атакой на студию Sony в 2014 году. В одном из выводов, сделанных в докладе, говорится о том, что хакеры Lazarus напрямую подключились с IP-адреса в КНДР к серверу в Европе, который использовался для контроля зараженных систем, передает агентство Рейтер.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на исследователя "Лаборатории Касперского" Виталия Камлюка, "впервые была замечена прямая связь" между КНДР и Lazarus. Камлюк заявил, что не может окончательно утверждать, что КНДР стоит за атакой на ЦБ Бангладеш, так как возможно, что хакеры могли приложить усилия для того, чтобы все выглядело так, как будто они из КНДР, передает агентство. Тем не менее, Камлюк заявил, что причастность КНДР – это самое вероятное объяснение, передает агентство.

Группа хакеров взломала систему бангладешского ЦБ в феврале прошлого года. Получив данные о счетах банка, хакеры запросили Федеральный резервный банк в Нью-Йорке (важнейший из 12 резервных банков, входящих в Федеральную резервную систему США), где хранятся золотовалютные резервы Бангладеш, осуществить денежный перевод со счетов ЦБ на счета некоммерческой организации Shalika Foundation на Шри-Ланке и Филиппинах. Это одна из крупнейших банковских афер, ее расследованием занимается в том числе ФБР.

Хакеры сделали четыре запроса о переводе средств ЦБ на счета некоммерческой организации Shalika Foundation на Шри-Ланке и Филиппинах, по которым получили более 81 миллиона долларов. В пятом запросе они допустили орфографическую ошибку, что насторожило руководство Федерального резервного банка в Нью-Йорке, отменившего перевод очередной суммы в 20 миллионов долларов.

Ранее анонимный чиновник в Вашингтоне, знакомый с материалами дела, сообщил агентству Рейтер, что, по предположениям ФБР, за кражей может стоять Северная Корея. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что федеральные прокуроры готовят возможные иски против КНДР в руководящей роли при хищении средств. В случае подачи иска он может коснуться также посредника из Китая.