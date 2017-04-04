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В мире

WP: основатель Blackwater налаживал связи между Путиным и Трампом

01:0004.04.2017
(обновлено: 01:02 04.04.2017)
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Paul Sancya

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс при посредничестве ОАЭ якобы провел в январе секретную встречу с "доверенным лицом президента РФ", чтобы установить канал коммуникации между лидерами России и США, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских, европейских и арабских представителей властей. Публикация появилась на фоне продолжающейся кампании по дискредитации американского президента США Дональда Трампа, в ходе которой утверждается о его "связях" с РФ.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
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"Встреча состоялась 11 января, за девять дней до инаугурации (президента США Дональда) Трампа, на Сейшельских островах", — утверждает издание. И хотя Принс не играл никакой формальной роли во время предвыборной кампании Трампа и в переходной команде, он представился как "неофициальный представитель Трампа" высокопоставленным представителям властей ОАЭ, которые организовывали его встречу с "доверенным лицом Путина", заявляет газета.

Газета со ссылкой на американские официальные лица заявила, что ФБР тщательно рассматривает встречу на Сейшелах как часть более широкого расследования о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В ФБР от комментариев отказались.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Alex Brandon
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Blackwater была основана в 1996 как частная американская военная компания, которая по сути дела стала многотысячной армией. Сотрудники Blackwater охраняли в Ираке главу гражданской администрации. В 2009 с поста генерального директора Blackwater ушел Эрик Принс, фирма в 2009 году сменила название на "Xe", используя также название U.S. Training Center.

В 2011 году компания стала называться Academi. В настоящий момент Эрик Принс является председателем компании Frontier Services Group, которая базируется в Гонконге. Деятельность компании охватывает области авиации и логистики, специализируясь на перевозках в Африке и других регионах. Также компания проводит эвакуации высокого риска из конфликтных зон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© AP Photo/ Seth Wenig
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Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

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