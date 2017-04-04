Жители Латвии несут цветы к посольству России

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (226)

РИГА, 4 апр – РИА Новости. Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом они выражают соболезнования пострадавшим и родным погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Многие приходят к зданию посольства семьями с детьми.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитате, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.