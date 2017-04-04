Суд заслушает в мае апелляцию на отмену антитеррористического указа Трампа

Реакция на указ Трампа о защите США от терроризма (200)

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Апелляционный суд в Калифорнии заслушает в течение мая апелляцию юристов американского правительства на решение суда нижестоящей инстанции о приостановке действия второго иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на распоряжение суда.

Ранее тот же апелляционный суд поддержал решение нижестоящего суда, заблокировавшего первый указ Трампа.

Новый указ, который планировалось реализовывать с 16 марта, запрещает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев. В отличие от более раннего указа Трампа, из списка стран исключен Ирак.

Предыдущий указ, подписанный в январе, был временно отменен судом, и администрация решила разработать новый.