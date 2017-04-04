МВФ не комментирует коррупционное расследование в Нацбанке Украины

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не комментирует ситуацию с антикоррупционным расследованием в Нацбанке Украины, однако позиция управляющих может быть озвучена в стенограмме совета директоров от 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель фонда.

"У меня нет комментариев на этот счет. Стенограмма заседания будет опубликована вместе с обзором, подготовленным персоналом. Возможно, в ближайшие несколько дней", — сказал он, отвечая на вопрос, вызвала ли у совета обеспокоенность информация об антикоррупционном расследовании против менеджмента Нацбанка.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, сообщила пресс-служба фонда по итогам заседания совета директоров. Решение МВФ было принято, несмотря на то, что днем ранее озвучивалось, что руководство Национального банка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

Утром в понедельник замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиардов долларов.