Кандидат в президенты Эквадора Лассо не будет признавать результаты выборов

КИТО, 4 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Эквадора от правых сил Гильермо Лассо отказался признать результаты второго тура выборов, согласно которым побеждает кандидат от правящих левоцентристских сил Эквадора Ленин Морено.

"Мы заявляем с абсолютной ясностью, что не принимаем и не признаем результаты выборов", — заявил Лассо.

Финальные результаты выборов пока не объявлены, по последним данным национального избирательного совета Эквадора, подсчитано 99,42% бюллетеней. Лидирует Морено, набирающий 51,17%, его соперник, кандидат от правых сил Гильермо Лассо – 48,83%. Лассо уже заявил о многочисленных нарушениях на выборах и намерении опротестовать их во всех 24 провинциях страны.