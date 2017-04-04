СМИ узнали о новых деталях "инцидентов с российскими хакерами"

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Американское издание Washington Post заявило о "новых деталях российских хакерских атак", якобы совершенных на госдеп в 2014 году.

Как утверждает издание, которое ссылается на неназванных представителей американской власти, "новые детали об инцидентах в ноябре 2014 года появились в свете новых предупреждений официальных лиц Агентства по национальной безопасности (АНБ) из-за повышенной агрессии, которая может иметь последствия для фирм и организаций, неспособных этому противостоять".

По словам бывшего представителя властей США, когда АНБ обрывало связь между штаб-квартирой атакующих и внедренной в компьютерную систему вредоносной программой, те якобы создавали новые соединения.

"Это был рукопашный бой", — сказал заместитель директора АНБ Ричард Леджетт. В то же время он не уточнил, от какой страны именно исходила киберугроза. По словам источника Washington Post, "Россия – не единственная ведущая "кибердержава". Так, пишет газета, в последние годы Китай и в меньшей степени Иран стали вести себя агрессивно в своих попытках взломать компьютерные системы США. По словам Леджетта, "к счастью, АНБ удалось проследить за тактикой и механизмами", которые использовали хакеры.

В частности, утверждают бывшие представители властей США, сотрудничающим с АНБ западным разведслужбам удалось не только взломать "российские компьютеры", но также и камеры наблюдения на их рабочем месте. "Они следили за хакерами в то время, пока те осуществляли свои маневры в системах США. Они также могли видеть их лица", — пишет издание со ссылкой на бывших представителей администрации США.