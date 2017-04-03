Житель Луганска подорвался во время рыбалки у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Мужчина подорвался на взрывном устройстве на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в центре общественных связей МВД ЛНР.

"2 апреля 2017 года луганчанин 1980 года рождения подорвался на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец. Мужчина доставлен в городскую больницу с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина получил повреждения в результате подрыва на неизвестном предмете во время ловли рыбы в районе населенного пункта Пионерское.

Ранее в МВД ЛНР сообщили, что 22 марта мужчина 1958 года рождения подорвался на растяжке, гуляя по берегу реки Северский Донец, на линии соприкосновения в Донбассе.