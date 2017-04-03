США
3.043 апреля22:20МСК
USD56.14+0.18
EUR59.90+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

К бою не готов. NI назвал истребитель F-35 "национальной катастрофой"

21:1203.04.2017
(обновлено: 21:24 03.04.2017)
957907
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo/ Rick Bowmer

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 доставит американским ВВС массу проблем: оптимизация и летные испытания перспективной модели далеки от завершения, а конструктивные недостатки "стелса" значительно ограничивают область его применения, пишет обозреватель журнала National Interest Дэн Гразье.

Пилоты F-35 при взлете ударяются головой и теряют шлемы
Всадник без головы. В соцсетях заметили еще одну проблему F-35

В статье он ссылается на доклад недавно ушедшего в отставку директора Бюро эксплуатационных испытаний Министерства обороны США Майкла Гилмора. Бывший чиновник полагает, что "сотни критических промахов" не позволяют считать F-35 полноценной боевой машиной.

"Новинка не обладает маневренностью своих предшественников. Налицо неприемлемые летные показатели на дозвуковых скоростях, когда на планер действуют стремительно меняющие свой вектор аэродинамические силы", — отмечает эксперт. В добавок к тому, F-35 абсолютно беспомощен в воздушном бою, поскольку текущая версия "операционной системы" самолета способна работать лишь с двумя ракетами класса "воздух-воздух".

Истребитель F-35
© Фото: public domain
National Review: пришло время покончить с "бесперспективным" F-35

Перспективный истребитель также планировалось использовать для поддержки наземных операций. Однако вскоре выяснилось, что "стелс" не выдерживает полетов на малых скоростях, а программное обеспечение не справляется с четырехствольной пушкой GAU-22/A, предназначенной для уничтожения живой силы противника.

"На сегодняшний день ни одна из модификаций F-35 не может использовать бортовое орудие в бою", — сказано в докладе.

Палубный самолет, созданный на базе F-35, также огорчил военных. В ходе его запуска с электромагнитной катапульты, установленной на авианосце USS George Washington, были зафиксированы "недопустимые вертикальные колебания". Проще говоря, пилоты ударялись головой о фонарь. От синяков их не спас даже сверхтехнологичный шлем за 600 тысяч долларов, пишет автор.

Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
© Flickr/ US Air Force
Lockheed Martin получила миллиардный контракт на техподдержку F-35

Самой большой проблемой Гразье считает стоимость эксплуатации перспективной машины: час летных испытаний обходится американским налогоплательщикам в 44 тысячи долларов. "При такой дороговизне пилоты просто не смогут провести достаточно времени в кабине для выработки необходимых боевых навыков", — считает он.

"Есть все основания полагать, что эта программа еще многие годы будет пожирать ресурсы, а в итоге мы получим второсортный самолет, уступающий в бою своим предшественникам", — резюмирует журналист. По его мнению, Америка должна забыть о "национальной катастрофе стоимостью 1,5 триллиона долларов", а специалистам следует вновь взяться за разработку универсального истребителя-бомбардировщика.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Мы учим летать самолеты
Комментировать
+
В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
(SU)
Американский Ё-самолет.
21:18
03.04.2017
ОтветитьНе отвечать
maks.chuprin.87
Правильно, понабрали конструкторов из Голливуда-вот и "результат на лицо" )))
21:48
03.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена