К бою не готов. NI назвал истребитель F-35 "национальной катастрофой"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 доставит американским ВВС массу проблем: оптимизация и летные испытания перспективной модели далеки от завершения, а конструктивные недостатки "стелса" значительно ограничивают область его применения, пишет обозреватель журнала National Interest Дэн Гразье.

В статье он ссылается на доклад недавно ушедшего в отставку директора Бюро эксплуатационных испытаний Министерства обороны США Майкла Гилмора. Бывший чиновник полагает, что "сотни критических промахов" не позволяют считать F-35 полноценной боевой машиной.

"Новинка не обладает маневренностью своих предшественников. Налицо неприемлемые летные показатели на дозвуковых скоростях, когда на планер действуют стремительно меняющие свой вектор аэродинамические силы", — отмечает эксперт. В добавок к тому, F-35 абсолютно беспомощен в воздушном бою, поскольку текущая версия "операционной системы" самолета способна работать лишь с двумя ракетами класса "воздух-воздух".

Перспективный истребитель также планировалось использовать для поддержки наземных операций. Однако вскоре выяснилось, что "стелс" не выдерживает полетов на малых скоростях, а программное обеспечение не справляется с четырехствольной пушкой GAU-22/A, предназначенной для уничтожения живой силы противника.

"На сегодняшний день ни одна из модификаций F-35 не может использовать бортовое орудие в бою", — сказано в докладе.

Палубный самолет, созданный на базе F-35, также огорчил военных. В ходе его запуска с электромагнитной катапульты, установленной на авианосце USS George Washington, были зафиксированы "недопустимые вертикальные колебания". Проще говоря, пилоты ударялись головой о фонарь. От синяков их не спас даже сверхтехнологичный шлем за 600 тысяч долларов, пишет автор.

Самой большой проблемой Гразье считает стоимость эксплуатации перспективной машины: час летных испытаний обходится американским налогоплательщикам в 44 тысячи долларов. "При такой дороговизне пилоты просто не смогут провести достаточно времени в кабине для выработки необходимых боевых навыков", — считает он.

"Есть все основания полагать, что эта программа еще многие годы будет пожирать ресурсы, а в итоге мы получим второсортный самолет, уступающий в бою своим предшественникам", — резюмирует журналист. По его мнению, Америка должна забыть о "национальной катастрофе стоимостью 1,5 триллиона долларов", а специалистам следует вновь взяться за разработку универсального истребителя-бомбардировщика.