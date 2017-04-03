МИД: диспетчеры из РФ непричастны к крушению Ту-154, и в Варшаве это знают

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Варшава продолжает использовать трагедию с крушением президентского Ту-154 для сведения политических счетов, при этом разбирательство по катастрофе показало, что российские диспетчеры к происшествию не причастны, и польская сторона это хорошо знает, заявили в понедельник в МИД РФ.

"По сути, для нас не прозвучало ничего принципиально нового. Речь идет лишь об ужесточении известной линии польских властей, которые изначально пытались хотя бы частично возложить ответственность за трагедию на российских специалистов, а теперь стремятся безосновательно приписать им некий злой умысел, навешивают соответствующие ярлыки", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей Генпрокуратуры Польши о том, что в отношении российских диспетчеров, обеспечивавших рейс на аэродроме "Смоленск-Северный", выдвинуто обвинение в якобы умышленных действиях, приведших к катастрофе.

"Мы уже не раз высказывались по этому поводу – как по линии российских правоохранительных органов, так и по каналам МИД России. Исходим из того, что истинные причины авиакатастрофы под Смоленском установлены и отражены в докладе Межгосударственного авиационного комитета от 12 января 2011 года по итогам тщательно проведенного расследования. Разбирательство показало, что российские диспетчеры к происшествию не причастны, и в Варшаве это хорошо знают", — отметила Захарова.

Она добавила, что, "несмотря на всю прозрачность ситуации, польские власти продолжают использовать трагедию для сведения политических счетов у себя в стране".

"При этом деньги налогоплательщиков идут на поддержание пустой деятельности новых механизмов псевдорасследования, результаты работы которого либо не видны, либо противоречат здравому смыслу. Считаем эту тактику бесперспективной, наносящей ущерб российско-польским отношениям, которые и без того находятся не в лучшем состоянии", — подчеркнула Захарова, слова которой приводит сайт МИД РФ.