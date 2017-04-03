Эксперт: Армения сохранит многовекторность во внешней политике

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Внешняя политика Армении при новом правительстве сохранит многовекторность, несмотря на упор на диалог с Россией в военно-политической сфере, считает эксперт Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Армении. По итогам обработки сведений со всех избирательных участков, в парламент прошли четыре политические силы. Наибольшее число голосов набрала правящая Республиканская партия, возглавляемая президентом Сержем Саргсяном, — 49,12%. Блок "Царукян", возглавляемый армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, заручился поддержкой 27,32%. Партия "Дашнакцутюн" набрала 6,57%, оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 7,77%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.

"Конечно, внешняя политика Армении, несмотря на то что упор в сфере безопасности, в сфере, так сказать, военно-политического диалога делается на взаимоотношения с Россией, и Армения является и остается членом ЕАЭС, но тем не менее, так или иначе, внешняя политика Армении будет сохранять многовекторный характер", — сказал Арешев в ходе видеомоста Москва – Ереван на тему: "Предварительные итоги парламентских выборов в Армении. Особенности прошедшей избирательной кампании", организованного МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, соглашение о политическом взаимодействии с ЕС, которое было парафировано, свидетельствует в пользу именно такого подхода. "И здесь, конечно, очень важна прогнозируемость и, так сказать, должный уровень взаимного доверия и политические консультации, в том числе и на высшем уровне, которые будут осуществляться в ближайшие годы", — добавил Арешев.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.