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В мире

Советник Обамы объяснила молчание о "вмешательстве России" в выборы в США

18:0503.04.2017
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американская администрация Барака Обамы в ходе выборов президента США молчала о якобы вмешательстве России, чтобы не "посеять сомнения" в демократичности процесса выборов, завила в интервью изданию Politico советник экс-президента по терроризму Лиза Монако.

Экс-директор разведывательного управления министерства обороны США Майк Флинн на конференции RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Как следователи ФБР нашли "доказательства" вины России

"Есть теория, что мы ничего не сделали, я с этим не согласна. Мы были сфокусированы на том, чтобы удостовериться, что процесс выборов не подрывался. Каким бы еще ни был предмет дебатов относительно мотивов, мы знаем, и все согласились, что одной из целей России было подорвать уверенность в нашем демократическом процессе, посеять разлад и замешательство", — заявила Монако.

"И таким образом мы осознавали, что сделаем за них эту работу, создавая партийную дискуссию по этому поводу", — добавила она.

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Маккейн сравнил расследование "влияния" РФ на выборы в США с сороконожкой

Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сашка
Мне так и непонятно: в чем выражается вмешательство России в американские выборы?
Что-нибудь конкретное есть, кроме информации в прессе ?
Если есть - то доказательства в студию, если кроме прессы - ничего,
то сразу вспоминаем о свободе прессы, о которой уже пол-века нам рассказывают СМИ "свободного мира"?
Имеют право зарубежные и американские СМИ высказывать свои точки зрения не нарываясь на обвинения во вмешательство во внутренние дела США?
18:31
03.04.2017
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