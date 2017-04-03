Захарова рассказала о "следе США" в пропаже стенда на выставке в Вене

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook поведала курьезную историю, произошедшую с российским выставочным стендом в ходе тематического вечера в Австрии.

"Двадцать девятого марта российское посольство в Австрии приняло участие в тематическом вечере "Страны великого шелкового пути", который был организован в одном из венских отелей", — рассказала она, добавив, что "совместно с представительством Аэрофлота и туристическим офисом Visit Russia наши дипломаты подготовили стенд, посвящённый туристическому потенциалу России".

"Установка растяжки, содержащей символику посольства, размером 2 на 2,5 метра, была согласована с администрацией отеля. Договорились, что её вывезут на следующий день после окончания мероприятия", — отметила Захарова. По ее словам, "утром 30 марта выяснилось, что стенд пропал". "После проведённого российскими дипломатами "оперативного расследования" выяснилось, что накануне вечером его вынесли двое мужчин в темных костюмах. Один из них был идентифицирован как американский дипломат, присутствовавший на приёме", — добавила она.

"После того, как организаторы связались с американским посольством в Вене, где случившееся не подтвердили и не опровергли, стенд был возвращён в отель. Хотя, как оказалось, без важных деталей конструкции", — рассказала дипломат.

"С учётом интереса, проявленного к туристическому потенциалу России американскими коллегами, а также отсутствием крепежных элементов, позволяющих использовать растяжку по назначению и далее, наше посольство направило стенд в подарок посольству США с соответствующими комментариями", — сказала Захарова, добавив, что, на ее взгляд, "комментарии не были соответствующими, так как соответствовали не ситуации, а лучшим традициям нотной переписки".

Дипломат отметила, что задалась вопросом: "Может, в Госдепе завелась пятая колонна, которая, дабы не допустить улучшения двусторонних отношений, взялась за наш туристический потенциал уже по-серьёзному?".