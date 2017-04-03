Польский суд обязал РФ заплатить почти $2 млн за пользование недвижимостью

ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. Польский суд обязал Россию заплатить более 7,6 миллиона злотых (почти 2 миллиона долларов) за пользование недвижимостью в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мэр Варшавы требует более 16 миллионов злотых от России за недоговорное использование посольством РФ двух зданий в Варшаве — на улице Бобровецкой, 2б в 2009–2015 годах и на улице Келецкой, 45 в 2012–2015 годах.

В понедельник Окружной суд Варшавы постановил "взыскать с России через посольство в Варшаве 7 миллионов 659 тысяч 45 злотых" за использование здания на улице Келецкой.

Также в соответствии с решением суда России предписывается оплатить 17,4 тысячи злотых (около 4,3 тысячи долларов) в качестве возмещение судебных издержек и 100 тысяч злотых (около 25 тысяч долларов) судебной пошлины.

Россия использует несколько объектов недвижимости в Варшаве, некоторые из них являются собственностью РФ, некоторые используются на основании договоров. Однако несколько объектов в Варшаве и Гданьске используются, по мнению польской стороны, без необходимых договоров, из-за чего вводится система оплаты, при нарушении которой Польша может обратиться в суд.

В конце октября 2016 года варшавский суд постановил передать в собственность польской стороны здание по адресу улица Яна III Собеского, 100 — бывшую гостиницу советских дипломатов, которая сейчас не используется. В российском посольстве отмечали, что подобные вопросы обсуждаются на двусторонних переговорах по линии МИД и вынесение их на рассмотрение суда необоснованно.