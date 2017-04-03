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Украинский транзит: транш МВФ пойдет на погашение долга перед самим МВФ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (28)
18:1903.04.2017
355031
Международный валютный фонд
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В понедельник, 3 апреля, когда в Москве будет глубокий вечер, Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине очередного транша в размере одного миллиарда долларов. Эксперты, опрошенные РИА Новости, отнеслись к этой перспективе неоднозначно: Украина не выполняет своих обязательств перед МВФ, но деньги, скорее всего, все равно получит. Исходя из политической целесообразности. К тому же эти деньги, скорее всего, сразу же вернутся в МВФ.

За что МВФ переносил выделение Украине кредитов

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МВФ рассмотрит выделение транша на $1 млрд Украине в рамках финпомощи
Постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше подтвердил информацию украинских чиновников о рассмотрении украинского вопроса на Совете директоров МВФ в понедельник, 3 апреля. Он предполагает, что Украина получит "транш объемом около одного миллиарда долларов".

МВФ начал кредитование Украины в марте 2015 года. Тогда фонд принял решение о четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) Украины в размере 17,5 миллиарда долларов. Тогда же, в 2015 году, Украина получила два транша в размере 6,7 миллиарда долларов. Затем наступила пауза: в стране разразился политический кризис, правительство ушло в отставку.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден позже рассказывал, что в личном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко пригрозил задержкой очередного, третьего транша МВФ, если на Украине не произойдет смена генпрокурора. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин не устраивал США из-за того, что покровительствовал коррупционерам. Шокина заменили на Луценко, и в августе 2016 года Украина получила очередной, третий транш в размере одного миллиарда долларов.

© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года

В конце 2016 — начале 2017 года Украина планировала получить еще один миллиард, но в кредитовании снова наступила пауза. В марте вопрос о выделении очередного кредита Украине вообще был снят с повестки дня.

В самом МВФ эту отсрочку объяснили необходимостью проведения дополнительных расчетов в связи с изменением политической и экономической ситуации в стране.

Объявленная радикалами и поддержанная 15 марта президентом и правительством транспортная блокада неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, как полагали в МВФ, может существенно повлиять на экономические прогнозы развития страны.

На Площади Независимости в Киеве. 2014 год. Архивное фото
© AP Photo/ Emilio Morenatti
Правительство Украины и МВФ уточняют прогнозы по экономике
Нацбанк Украины 21 марта обнародовал свои прогнозы экономического развития страны на 2017-2018 годы уже с учетом влияния торговой блокады ДНР и ЛНР. При этом регулятор признал, что прогноз роста ВВП в 2017 году в связи с блокадой снизится с 2,8% до 1,9%.

Получив эти цифры, МВФ снова поставил украинский вопрос на повестку дня.

Почему Украина не выполняет условия МВФ

У МВФ было несколько условий для выделения нынешнего транша. Но главными были два — пенсионная реформа и отмена моратория на продажу земель сельхозназначения. Соответствующие законодательные акты парламент Украины должен был рассмотреть в октябре 2016 года. Но не сделал этого.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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Гройсман пообещал повысить пенсии в случае принятия пенсионной реформы
Законопроект по пенсионной реформе находится в Верховной раде. В соответствии с документом, к 2020 году предполагается постепенное повышение пенсионного возраста граждан Украины до 63 лет.

Но предложения МВФ по пенсионной реформе крайне болезненны для украинских политиков, рискующих потерять часть электората. Во-первых, в стране много льготников. Во-вторых, значительная часть бюджета направляется в бюджет Пенсионного фонда. Кроме того, несколько миллионов человек сейчас работают за границей, в пенсионный фонд отчислений не производят, но через пять-десять лет будут претендовать на пенсии.

© РИА Новости. Стрингер
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Подольский район в Киеве. Архивное фото

Еще больше проблем — с отказом от моратория на продажу земель сельхозназначения. Земля — главный ресурс Украины. При сегодняшней скрытой безработице, которая, по некоторым оценкам, достигает 25% работоспособного населения, именно земля остается главным ресурсом, позволяющим украинцам обеспечивать себя едой.

Сегодня жители сельской местности довольно свободно используют землю: кто сколько сможет, столько и обрабатывает. При этом семейные наделы у многих украинцев не оформлены документально или оформлены весьма условно — устаревшими справками, решениями сельсоветов.

Если мораторий на продажу земли будет преодолен Верховной радой, таких возможностей у сельских жителей не будет или, во всяком случае, они будут резко снижены. А это неминуемо вызовет многочисленные протесты.

Председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости. Александр Максименко
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Власти Украины готовят стране отложенный шок
Кроме того, владельцами украинских черноземов, как полагают эксперты, после снятия моратория на продажу земли окажутся украинские олигархи и чиновники. А возможно, и зарубежные сельхозкорпорации, давно присматривающиеся к Украине.

Понимая это, политические партии Украины, представленные в Верховной раде, всячески препятствуют объявлению свободной продажи земли. Но на этом настаивает МВФ.

Возможно, это последний транш

Выделяя в сентябре 2016 года Украине третий транш, МВФ заявил, что, согласно скорректированному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планируется ежеквартально по результатам выполнения условий, определенных соглашением.

Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам, архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Мнение: Киев после транша МВФ возобновит и блокаду, и обстрелы Донбасса
То есть отказаться от принятия пенсионной реформы в ее окончательном виде и продажи земли будет трудно. Однако украинские политики уже имеют опыт взаимодействия с МВФ, когда фонд шел на уступки украинской власти вопреки своим правилам. Так, например, по правилам фонда страна, получающая кредиты МВФ, не может объявлять мораторий на выполнение своих государственных обязательств по возврату кредитов другим государствам. Тем не менее в конце 2015 года Украина отказалась возвращать свой долг России в размере трех миллиардов долларов, и МВФ, несмотря на это, продолжил кредитование Украины.

Сейчас ситуация усугубилась решением Высокого суда Лондона, который в ответ на иск России к Украине на прошлой неделе фактически признал так называемый (на Украине) "долг Януковича" суверенным долгом Украины, что означает обязательства страны его вернуть. Впрочем, Украина в этом деле еще надеется на апелляцию.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне
© AFP 2017/ Mandel Ngan
Аналитик: Киеву не стоит рассчитывать на помощь США в получении транша МВФ
"Я думаю, будет стандартная рекомендация урегулировать отношения, но до завершения рассмотрения апелляции она (как причина отказа от очередного транша. — Прим. ред.) выдвинута не будет", — сказал РИА Новости украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Что же касается отмены моратория на продажу земли, то и здесь украинские власти могут рассчитывать на политическую целесообразность (как было, например, с увольнения генпрокурора Шокина, которое формально ни в каких условиях МВФ записано не было).

Но главное все-таки в другом. По мнению Степанюка, очередной транш МВФ пойдет в зачет платежа по обязательствам Украины о выплате долга самому МВФ, срок которым наступает в 2017 году. "Потратить этот кредит можно только на одно: возвращение предыдущих кредитов МВФ. Других целей у этого транша просто нет, — подчеркнул экономист. —  Это политическое решение, и, возможно, этот транш будет последним", — прогнозирует эксперт.

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