Руководство ресторана в Мадриде извинилось перед русскими женщинами

МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Группа ресторанов баскской кухни Sagardi принесла извинения за "возможное причинение ущерба" в связи с отказом принимать вечеринку русскоязычных девушек, живущих в Мадриде, говорится в официальном заявлении, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Один из баскских ресторанов группы Sagardi, расположенный в Мадриде, оказался в центре скандала после того, как организатор вечеринки Анастасия Самоторова на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила, что ей было отказано в брони по причине национальности, менеджер якобы заявил, что "люди происхождением из России не приветствуются". Вечеринку собирались провести для около сотни человек — русскоязычных девушек, живущих в Мадриде, их мужей и друзей. В результате Анастасия написала заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов Микель Лопес де Виньаспре позвонил ей и извинился, но вечеринку провели в другом месте. Виньаспре в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что сотрудник допустил националистические высказывания, заявив, что вечеринку ресторан не мог принять из-за "формата заведения".

"Мы сожалеем, если это недопонимание могло причинить какой-либо ущерб кому-либо, но ни в коем случае это не было намерением GRUPO SAGARDI", — говорится в заявлении руководства.

Сеть ресторанов подтвердила, что 23 марта Grupo SAGARDI получила запрос на проведение "особого мероприятия на сто человек 1 апреля в ресторане Madrid SAGARDI Castellana". "Запрашивающая сторона просила о строгих условиях эксклюзивности помещения и экономических условий на базе комиссий, что привело бы к значительному изменению наших рыночных цен. Поэтому SAGARDI решила отказать в запросе на бронь", — говорится в заявлении.

Руководство ресторана подчеркнуло, что "ни в коем случае, без исключений, не отказывает в посещении ресторанов по причинам национальности, этнической принадлежности, религии или идеологии". Также отмечается, что группа баскских ресторанов Sagardi, существующая 22 года, "любит традиции, культуры, разнообразие", а ресторан известен в мире.

"У нас многочисленные клиенты и друзья русского происхождения во многих наших ресторанах, расположенных в таких крупных городах, как Мадрид, Барселона, Лондон, Мехико, Порту и Буэнос-Айрес", — говорится в заявлении.

Организатор вечеринки русскоязычных жительниц Мадрида Анастасия Самоторова ранее заявила РИА Новости, что не будет забирать из полиции заявление о дискриминации, пока руководство группы Sagardi не принесет публичные извинения в связи с националистическими комментариями своего сотрудника. Она настаивает, что директор мадридского ресторана Диего Фуэнтес допустил именно националистические высказывания в адрес русскоязычного сообщества. Кроме того, по ее словам, версия о "несоответствии формата вечеринки" ресторану необоснованны, поскольку в баре этого заведения часто проводятся мероприятия подобного рода.