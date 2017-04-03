Силовики нарушили перемирие почти 80 раз за два дня, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 80 раз нарушили перемирие в Донбассе с полуночи 1 апреля, ополченцы придерживаются режима тишины, заявил в понедельник РИА Новости представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С момента вступления в силу очередного режима прекращения огня в 00 часов 1 апреля мы зафиксировали 79 нарушений со стороны украинских силовиков с применением запрещенного вооружения, но несмотря на это вооруженные силы ДНР выполняют минские договоренности", — сказал собеседник агентства.