Силовики нарушили перемирие почти 80 раз за два дня, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 80 раз нарушили перемирие в Донбассе с полуночи 1 апреля, ополченцы придерживаются режима тишины, заявил в понедельник РИА Новости представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвини друг друга в нарушении перемирия.

"С момента вступления в силу очередного режима прекращения огня в 00 часов 1 апреля мы зафиксировали 79 нарушений со стороны украинских силовиков с применением запрещенного вооружения, но несмотря на это вооруженные силы ДНР выполняют минские договоренности", — сказал собеседник агентства.