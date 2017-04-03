В Одессе возбудили дело по статье "хулиганство" после блокирования банков

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с блокированием отделений банков в Одессе, сообщается в понедельник на сайте МВД Украины.

Радикалы на Украине с зимы регулярно проводят акции по блокировке отделений российских банков, требуя их ухода с украинского рынка. В понедельник одесские СМИ сообщили, что представители украинской праворадикальной структуры "Автомайдан" заблокировали работу одного отделения Альфа-банка на улице Пушкинской и двух отделений Сбербанка на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.

"По данным фактам начато производство по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и составлен протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении участников событий", — говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

По информации полиции, в понедельник в городе около 25 граждан, которые назвались представителями "Автомайдана Одессы", заложили пенобетонными блоками часть входа в отделение одного из банков, расположенных на улице Пушкинской. Кроме того, по данным полиции, люди, которые передвигаются по городу на нескольких машинах со звуковой аппаратурой, "облили краской и расклеили листовки еще на нескольких банковских отделениях, которые, по их мнению, являются представителями страны-агрессора".

"Часть отделений банков уже возобновили свою работу. Проводится дополнительная проверка", — говорится в сообщении.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.