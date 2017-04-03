Россия считает безответственной инициативу по созданию армии Косово

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва считает безответственной инициативу по созданию вооруженных сил Косово, она идет вразрез с существующими договоренностями, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Обратили внимание на слова посла США в Приштине Делауи о поддержке Вашингтоном инициативы по созданию вооруженных сил самопровозглашенной "Республики Косово" при условии, что это произойдет через принятие поправок к косовской "конституции". Идея трансформации Сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы вынашивается властями в Приштине уже в течение ряда лет. Предпринимаются попытки подвести для этого псевдоюридическую базу", — говорится комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Полагаем, что вопрос лежит совсем в иной плоскости. Ключевое значение имеет то, что это действие само по себе является нарушением международного права, так как противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая предусматривает силовое присутствие в крае исключительно на основе мандата Совбеза, а именно – Сил для Косово (СДК, KFOR), состоящих сейчас преимущественно из контингентов стран-членов НАТО", — добавила дипломат.

По ее словам, "подобный шаг был бы крайне безответственным с точки зрения безопасности в регионе и на европейском континенте в целом".

"Появление на Балканах нового силового компонента в лице "косовских вооруженных сил" шло бы вразрез с Флорентийским соглашением (ст. 4 приложения 1Б Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, утвержденного резолюцией СБ ООН 1031), которое призвано поддерживать региональную стабильность при содействии ОБСЕ. Оказалось бы, что на территории одного из участников Флорентийского соглашения – Сербии – появилась армейская структура, неподконтрольная властям страны", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.