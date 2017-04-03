БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала продолжать политику увеличения расходов на оборону в Германии и в новом правительстве после выборов в сентябре, об этом она заявила на встрече в Берлине с коллегами из Чехии и Словакии, Богуславом Соботкой и Робертом Фицо.

"У меня, во всяком случае, есть намерение и в ходе следующего срока полномочий добиться увеличения расходов (на оборону). Очевидно, что бундесвер нуждается в инвестициях", — заявила Меркель.