Уверенная победа: правящая партия набрала почти 50% на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) во главе с президентом Сержем Саргсяном вновь победила на выборах парламент, почти вдвое опередив главного конкурента — блок "Царукян", возглавляемый предпринимателем Гагиком Царукяном.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 60,93%, однако на признание выборов состоявшимися это не влияет — обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен.
Четверка победителей
По предварительным данным ЦИК, первое место заняла РПА, набрав 49,12% голосов. Блок "Царукян" с 27,32% оказался на втором месте. Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" — 7,77%, на четвертой позиции — входящая в правящую коалицию партия Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) с 6,57% голосов.
Не смогли преодолеть установленный барьер партия "Армянское возрождение" — 3,71%, блок "Оганян-Раффи-Осканян" — 2,07%, блок "Конгресс-НПА" (Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении) – 1,65%, партия "Свободные демократы" — 0,94% и Коммунистическая партия Армении — 0,75%. Недействительным признан 6 701 бюллетень.
Также очевидно было, что основным конкурентом партии власти станет блок "Царукян". Представитель блока Наира Зограбян еще до выборов заявляла, что альянс не пойдет на создание коалиции только с одной силой — РПА. Сам Царукян, один из крупнейших предпринимателей страны, имеющий широкие связи в бизнес-кругах, в том числе зарубежных, пообещал в случае победы на выборах привлечь инвестиции в размере 15 миллиардов долларов. Это гигантская для Армении сумма — ВВП страны составляет 10,4 миллиарда долларов.
Оппозиционный блок "Елк" (Исход) возглавляют депутат парламента Никол Пашинян, его коллега Эдмон Марукян и лидер партии "Республика" Арам Саркисян — бывший премьер-министр и младший брат убитого в октябре 1999 года террористами главы правительства Вазгена Саркисяна. В ходе предвыборной кампании Пашинян подвергал власти критике и обещал найти выход из тяжелого социально-политического кризиса. Главной своей целью Пашинян считает борьбу с коррупцией и вывод экономики из тени.
Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" ратовали за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.
Оценка наблюдателей
Миссия наблюдателей от СНГ работает в Армении с 14 марта. В нее входят представители восьми из 11 государств СНГ, 172 наблюдателя от миссии в ходе дня голосования посетили 1215 избирательных участков из 2009 во всех областях республики. По традиции наблюдатели от СНГ первыми озвучили свою оценку избирательного процесса утром после завершения голосования.
"Выборы проведены в соответствии с Конституцией, избирательным кодексом и общепризнанными демократическими нормами проведения выборов. Мы сделали вывод, что они прошли на многопартийной и конкурентной основе, были свободными, прозрачными и открытыми", — сказал РИА Новости глава миссии, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
По его мнению, по степени прозрачности парламентских выборов Армения превзошла некоторые западные страны. "В плане открытости, прозрачности выборов наши коллеги в Армении превзошли некоторые западные страны, которые пытаются нас учить, как нужно проводить выборы", — сказал Лебедев.
Как следует из распространенного пресс-службой ОБСЕ заявления, в целом парламентские выборы 2 апреля в Армении прошли хорошо, основные свободы соблюдались.
В то же время миссия ОБСЕ зафиксировала случаи, когда представители политических сил, участвующих в выборах, пытались вмешиваться в процесс подсчета голосов, заявил координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению выборами в парламент Армении Игнасио Санчес Амор. "Что касается подсчета голосов, мы заметили, что было вмешательство представителей партий в процесс подсчета", — сказал Амор. По его словам, эта претензия отражена в заявлении, которую подготовила миссия наблюдателей.
В то же время озабоченность наблюдателей вызвали сведения о попытках подкупа голосов. Кроме того, на ряде участков, как указал Петерсен, "наблюдалась перегруженность — приходило слишком много народу и образовывались толпы".
Глава миссии также сообщил, что день голосования прошел в целом мирно и спокойно. "В течение двух месяцев мы представим итоговый доклад с рекомендациями в связи с прошедшими выборами", — отметил Петерсен. По его словам, миссия продолжит работу в Армении на этой и на следующей неделе, чтобы изучить ситуацию после выборов и проследить за тем, как удовлетворяются апелляции.
Нарушения
В частности, оппозиционный блок "Елк" заявил, что доверенные лица политсилы зафиксировали несоответствие номеров талонов избирателей номеру в журнале, вынос гражданами с участков неиспользованных бюллетеней, отказ председателей комиссии составить протокол из-за неполадок технических устройств, а также случаи пометок на уголках бюллетеней РПА и Коммунистической партии Армении.
Как заявил оппозиционный блок "Конгресс-НПА", большая часть нарушений — скопления на избирательных участках и случаи открытого голосования.
Два случая физического насилия по отношению к журналистам были зафиксированы во время голосования в ереванском районе Конд.
На избирательных участках Армении впервые использовались технические средства регистрации избирателей с применением технологий электронной дактилоскопии. Там же были установлены видеокамеры для съемки процесса голосования. В ЦИК поступали сообщения о неисправностях некоторых технических средств и видеокамер.
Однако глава ЦИК Армении Тигран Мукучян остался доволен работой технических средств. "Я не вижу никакой проблемы и считаю, что технические средства полностью выполнили стоящие перед ними задачи", — заявил он.
Представители РПА, в свою очередь, отметили, что выборы прошли нормально, возникшие технические проблемы не могут испортить ситуацию.
Не бездействовали и правоохранительные органы. Генеральная прокуратура Армении возбудила шесть уголовных дел по факту попытки повторного голосования на выборах, а в рамках одного уголовного дела задержан подозреваемый.
Рабочая группа при Генпрокуратуре по положению на 20.00 (19.00 мск) воскресенья изучила около 1,6 тысячи сообщений о нарушениях, из которых очевидные признаки состава преступления обнаружены в 254.
На "горячую линию" полиции поступило 176 сигналов о предполагаемых избирательных нарушениях на выборах. В основном жалобы касались попыток повторного голосования или голосования за другое лицо, а также взяток.
Что дальше
Вице-спикер и пресс-секретарь правящей РПА Эдуард Шармазанов не исключил создания новой коалиции Республиканской партии Армении с партией "Дашнакцутюн". Эта коалиция, по сути, действует и сейчас.
Вместе с тем, представители партий и блоков, не прошедших в парламент, пока не выступили с официальным заявлением о своих дальнейших действиях.