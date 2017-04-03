Уверенная победа: правящая партия набрала почти 50% на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) во главе с президентом Сержем Саргсяном вновь победила на выборах парламент, почти вдвое опередив главного конкурента — блок "Царукян", возглавляемый предпринимателем Гагиком Царукяном.

Выборы в Национальное собрание, прошедшие в воскресенье, стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории Армении голосование проводилось только по пропорциональной системе. При этом помимо общегосударственных партийных списков в 13 избирательных округах республики были представлены территориальные (рейтинговые) списки баллотирующихся в парламент представителей партий и блоков.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 60,93%, однако на признание выборов состоявшимися это не влияет — обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен.

Четверка победителей



В выборах приняли участие пять партий и четыре блока. Для прохождения в парламент партии должны были преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно было набрать минимум по 7% голосов.

По предварительным данным ЦИК, первое место заняла РПА, набрав 49,12% голосов. Блок "Царукян" с 27,32% оказался на втором месте. Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" — 7,77%, на четвертой позиции — входящая в правящую коалицию партия Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) с 6,57% голосов.

Не смогли преодолеть установленный барьер партия "Армянское возрождение" — 3,71%, блок "Оганян-Раффи-Осканян" — 2,07%, блок "Конгресс-НПА" (Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении) – 1,65%, партия "Свободные демократы" — 0,94% и Коммунистическая партия Армении — 0,75%. Недействительным признан 6 701 бюллетень.

Многие эксперты заранее отдавали победу РПА, находящейся у власти почти 20 лет. Очевидно, что сильное влияние на рейтинг республиканцев в преддверии выборов оказал положительный имидж премьер-министра и члена РПА Карена Карапетяна, который хоть и не входил в партийный список на выборах, но фактически возглавлял предвыборную агиткампанию.

Также очевидно было, что основным конкурентом партии власти станет блок "Царукян". Представитель блока Наира Зограбян еще до выборов заявляла, что альянс не пойдет на создание коалиции только с одной силой — РПА. Сам Царукян, один из крупнейших предпринимателей страны, имеющий широкие связи в бизнес-кругах, в том числе зарубежных, пообещал в случае победы на выборах привлечь инвестиции в размере 15 миллиардов долларов. Это гигантская для Армении сумма — ВВП страны составляет 10,4 миллиарда долларов.

Оппозиционный блок "Елк" (Исход) возглавляют депутат парламента Никол Пашинян, его коллега Эдмон Марукян и лидер партии "Республика" Арам Саркисян — бывший премьер-министр и младший брат убитого в октябре 1999 года террористами главы правительства Вазгена Саркисяна. В ходе предвыборной кампании Пашинян подвергал власти критике и обещал найти выход из тяжелого социально-политического кризиса. Главной своей целью Пашинян считает борьбу с коррупцией и вывод экономики из тени.

АРФД — одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. У этой партии патриотического толка есть постоянный электорат, за счет которого она, в основном, и обеспечивает свое присутствие в парламенте.

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" ратовали за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

Оценка наблюдателей



Выборы освещали более 1,2 тысячи представителей местной прессы и около 100 сотрудников трех десятков зарубежных СМИ, более половины из которых — российские. За ходом голосования следили свыше 28 тысяч представителей 49 местных и шести международных организаций. Число международных наблюдателей — более 640.

Миссия наблюдателей от СНГ работает в Армении с 14 марта. В нее входят представители восьми из 11 государств СНГ, 172 наблюдателя от миссии в ходе дня голосования посетили 1215 избирательных участков из 2009 во всех областях республики. По традиции наблюдатели от СНГ первыми озвучили свою оценку избирательного процесса утром после завершения голосования.

"Выборы проведены в соответствии с Конституцией, избирательным кодексом и общепризнанными демократическими нормами проведения выборов. Мы сделали вывод, что они прошли на многопартийной и конкурентной основе, были свободными, прозрачными и открытыми", — сказал РИА Новости глава миссии, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

По его мнению, по степени прозрачности парламентских выборов Армения превзошла некоторые западные страны. "В плане открытости, прозрачности выборов наши коллеги в Армении превзошли некоторые западные страны, которые пытаются нас учить, как нужно проводить выборы", — сказал Лебедев.

По его словам, опыт проведения выборов в парламент Армении может быть изучен на пространстве СНГ. "Не исключаю, что кто-то его и переймет", — сказал он.

Как следует из распространенного пресс-службой ОБСЕ заявления, в целом парламентские выборы 2 апреля в Армении прошли хорошо, основные свободы соблюдались.

В то же время миссия ОБСЕ зафиксировала случаи, когда представители политических сил, участвующих в выборах, пытались вмешиваться в процесс подсчета голосов, заявил координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению выборами в парламент Армении Игнасио Санчес Амор. "Что касается подсчета голосов, мы заметили, что было вмешательство представителей партий в процесс подсчета", — сказал Амор. По его словам, эта претензия отражена в заявлении, которую подготовила миссия наблюдателей.

Глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в парламент Армении Ян Петерсен отметил, что ситуация в стране с соблюдением принципа тайности голосования улучшилась по сравнению с прошлыми выборами. "Мы видим, что на этих выборах улучшилась ситуация с соблюдением принципа тайности голосования", — сказал Петерсен.

В то же время озабоченность наблюдателей вызвали сведения о попытках подкупа голосов. Кроме того, на ряде участков, как указал Петерсен, "наблюдалась перегруженность — приходило слишком много народу и образовывались толпы".

Глава миссии также сообщил, что день голосования прошел в целом мирно и спокойно. "В течение двух месяцев мы представим итоговый доклад с рекомендациями в связи с прошедшими выборами", — отметил Петерсен. По его словам, миссия продолжит работу в Армении на этой и на следующей неделе, чтобы изучить ситуацию после выборов и проследить за тем, как удовлетворяются апелляции.

Нарушения

Ряд оппозиционных сил также заявили о некоторых инцидентах. В первой половине воскресенья на многих избирательных участках не работали камеры видеотрансляции. Наблюдатели и СМИ сигнализировали о потасовках, скоплениях и раздаче взяток на некоторых участках.

В частности, оппозиционный блок "Елк" заявил, что доверенные лица политсилы зафиксировали несоответствие номеров талонов избирателей номеру в журнале, вынос гражданами с участков неиспользованных бюллетеней, отказ председателей комиссии составить протокол из-за неполадок технических устройств, а также случаи пометок на уголках бюллетеней РПА и Коммунистической партии Армении.

Как заявил оппозиционный блок "Конгресс-НПА", большая часть нарушений — скопления на избирательных участках и случаи открытого голосования.

Инициатива "Гражданский наблюдатель", действующая в рамках общественной организации Transparency International, сообщила о более 2 тысяч нарушений в ходе выборов и заявила, что прошедшие выборы "не отражают свободного волеизъявления граждан".

Два случая физического насилия по отношению к журналистам были зафиксированы во время голосования в ереванском районе Конд.

На избирательных участках Армении впервые использовались технические средства регистрации избирателей с применением технологий электронной дактилоскопии. Там же были установлены видеокамеры для съемки процесса голосования. В ЦИК поступали сообщения о неисправностях некоторых технических средств и видеокамер.

Однако глава ЦИК Армении Тигран Мукучян остался доволен работой технических средств. "Я не вижу никакой проблемы и считаю, что технические средства полностью выполнили стоящие перед ними задачи", — заявил он.

Мукучян также прокомментировал зафиксированные в ходе выборов технические сбои. "Что касается недостатков… Естественно, если одновременно в течение нескольких часов работают 4 тысячи технических средств, могут быть какие-то неполадки", — отметил глава ЦИК.

Представители РПА, в свою очередь, отметили, что выборы прошли нормально, возникшие технические проблемы не могут испортить ситуацию.

Не бездействовали и правоохранительные органы. Генеральная прокуратура Армении возбудила шесть уголовных дел по факту попытки повторного голосования на выборах, а в рамках одного уголовного дела задержан подозреваемый.

Рабочая группа при Генпрокуратуре по положению на 20.00 (19.00 мск) воскресенья изучила около 1,6 тысячи сообщений о нарушениях, из которых очевидные признаки состава преступления обнаружены в 254.

Полиция зарегистрировала 506 сообщений о предполагаемых правонарушениях. При этом, 129 из них переданы в органы предварительного следствия, два – в Военную полицию Минобороны, 157 сообщений находятся на этапе подготовки материалов, 135 – на этапе проверки, и 83 сообщения в результате проведенных проверок не были подтверждены.

На "горячую линию" полиции поступило 176 сигналов о предполагаемых избирательных нарушениях на выборах. В основном жалобы касались попыток повторного голосования или голосования за другое лицо, а также взяток.

Что дальше



Вице-спикер и пресс-секретарь правящей РПА Эдуард Шармазанов не исключил создания новой коалиции Республиканской партии Армении с партией "Дашнакцутюн". Эта коалиция, по сути, действует и сейчас.

Вместе с тем, представители партий и блоков, не прошедших в парламент, пока не выступили с официальным заявлением о своих дальнейших действиях.