Два стула, один президент: как Сербия при Вучиче дружит и с Россией, и с ЕС

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. На президентских выборах, состоявшихся в Сербии 2 апреля, победу одержал действующий премьер страны Александр Вучич — бывший националист, принесший покаяние за идеи Великой Сербии. В поддержку политика, считающего, что для Белграда не может быть экономического прогресса без интеграции с Евросоюзом, высказались 55% избирателей. В их числе и сторонники дружбы с Россией.
Вучич заявляет о желании сохранить связи с Кремлем: 27 марта будущий президент посетил Москву, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее, но также в рамках предвыборной кампании, кандидат приезжал в Берлин и проводил переговоры с Ангелой Меркель.
Сербский двуглавый орел
Для Вучича такой исход означает мандат на продолжение политики, которую он проводит с 2014 года, когда он впервые возглавил правительство Сербии. "Я намерен продолжить реформы и двигаться европейским путем, сохраняя наши связи с Россией и Китаем", — заявил Вучич. Многое указывает на то, что слова президента о его курсе следует воспринимать буквально, как они сказаны: связи с ЕС Вучич видит в динамике, а с Россией хочет оставить все так, как оно есть.
Правление Вучича отмечено двумя уступками Белграда его западным партнерам. В 2015-м Вучич подписал соглашение с краем Косово, провозгласившим свою независимость, уступив тому часть сербского суверенитета. В том же году заключил соглашение с НАТО, известное как СОФА (Status of Forces Agreement), в соответствии с которым Белград принял на себя обязанности члена альянса, не получив при этом его прав. Однако же, отстаивая российский вектор в своей политике, балканская страна отказалась вводить санкции против России после возвращения Крыма. Впрочем, решение об этом стоило Белграду некоторых колебаний, не прошедших мимо внимания прессы.
Ввести Сербию в ЕС "жесткой рукой"
После отстранения в 2000 году от власти Слободана Милошевича Вучич на некоторое время примкнул к националистам Воислава Шешеля, но во второй половине 2000-х годов отказался от ультраправых взглядов и принес извинения тем, кого задели его слова. С тех пор началось стремительное восхождение бывшего радикала к вершинам власти. Однако, оставив идеи Великой Сербии в прошлом, Вучич, похоже, не отказался от некоторых методов управления, характерных для эпохи Милошевича.
Впрочем, Вучич использует власть также и для достижения целей, не вызывающих отторжения у оппозиции: так, договор с НАТО 2015 года — во избежание протестов — был одобрен парламентом в секретном режиме, так что как СМИ, так и общественные организации были просто поставлены перед фактом. Многие сербы были разочарованы, но прозападных активистов в их среде не было.
Сербия и ЕС: каковы перспективы?
Между тем вхождение Сербии в состав ЕС отодвигается на неясную перспективу. Кризис ЕС, перешедший в открытую стадию после Brexit, породил волну евроскептицизма внутри самого блока. Экономически и политически сместившись к югу, Евросоюз без Великобритании все еще находится в поисках своего нового лица. В этой ситуации объединению еще долгое время будет не до Сербии.
Возможно, подобный исход держит в уме и Вучич, аккуратно, но заметно закручивающий в стране гайки. В конце концов быть сильным безальтернативным лидером у границ Европы и неопределенно долго ждать прохода внутрь — не так уж плохо. Тем более что в будущем Сербии, возможно, предстоит конституционная реформа. В Белграде обсуждают возможность того, что, заняв президентский пост, Вучич существенно расширит свои полномочия, вдохновляясь примером турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.