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Два стула, один президент: как Сербия при Вучиче дружит и с Россией, и с ЕС

16:3503.04.2017
(обновлено: 16:50 03.04.2017)
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Председатель правительства Сербии Александр Вучич во время визита в Москву. 27 марта 2017 года
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. На президентских выборах, состоявшихся в Сербии 2 апреля, победу одержал действующий премьер страны Александр Вучич — бывший националист, принесший покаяние за идеи Великой Сербии. В поддержку политика, считающего, что для Белграда не может быть экономического прогресса без интеграции с Евросоюзом, высказались 55% избирателей. В их числе и сторонники дружбы с Россией. 

Вучич заявляет о желании сохранить связи с Кремлем: 27 марта будущий президент посетил Москву, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее, но также в рамках предвыборной кампании, кандидат приезжал в Берлин и проводил переговоры с Ангелой Меркель.

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Президентские выборы в Сербии

Сербский двуглавый орел

Сербия накануне выборов
© AFP 2017/ Andrej Isakovic
Один против всех и все против одного: Сербия выбирает президента
Двойной курс — дружба и с ЕС, и с Россией — стал при Вучиче безальтернативным в сербской политике. "Я благодарю канцлера Ангелу Меркель и президента Владимира Путина за то, что они имели смелость вести переговоры со мной перед выборами, […] это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне", — заявил после оглашения результатов голосования кандидат, обошедший ближайшего конкурента правозащитника Сашу Янковича на 39% голосов. Еще большего разрыва Вучич смог добиться с радикальным националистом Воиславом Шешелем, однопартийцем которого являлся вплоть до 2008 года. Политик, призывающий к вступлению в Таможенный союз с РФ, заручился поддержкой лишь 4% голосов: на 4% меньше, чем всего год назад на парламентских выборах получила его Сербская радикальная партия.

Для Вучича такой исход означает мандат на продолжение политики, которую он проводит с 2014 года, когда он впервые возглавил правительство Сербии. "Я намерен продолжить реформы и двигаться европейским путем, сохраняя наши связи с Россией и Китаем", — заявил Вучич. Многое указывает на то, что слова президента о его курсе следует воспринимать буквально, как они сказаны: связи с ЕС Вучич видит в динамике, а с Россией хочет оставить все так, как оно есть.

Правление Вучича отмечено двумя уступками Белграда его западным партнерам. В 2015-м Вучич подписал соглашение с краем Косово, провозгласившим свою независимость, уступив тому часть сербского суверенитета. В том же году заключил соглашение с НАТО, известное как СОФА (Status of Forces Agreement), в соответствии с которым Белград принял на себя обязанности члена альянса, не получив при этом его прав. Однако же, отстаивая российский вектор в своей политике, балканская страна отказалась вводить санкции против России после возвращения Крыма. Впрочем, решение об этом стоило Белграду некоторых колебаний, не прошедших мимо внимания прессы.

Ввести Сербию в ЕС "жесткой рукой"

Президент Сербии Томислав Николич. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Сербия небогата, но постепенно поднимается, заявил президент страны
Согласно социологическим опросам, 80% жителей Сербии выступают против вступления своей страны в НАТО — военный блок, проведший бомбардировки бывшей Югославии в 1999 году. В те времена Александр Вучич входил в правительство президента Слободана Милошевича, занимая деликатный пост министра информации. Близкие к Западу оппозиционные группы обвиняли тогда Вучича в подавлении СМИ, выступавших за уступки США и ЕС. Вучич действительно был известен как радикальный националист: комментируя Косовский кризис, политик обещал за каждого убитого серба головы "десяти албанцев". Риторическая формула, похоже, характерная для Вучича, поскольку ранее, в 1990-е он заявлял о "сотнях" мусульман, убийство которых будет оправдано по причине их конфликта с сербами.

После отстранения в 2000 году от власти Слободана Милошевича Вучич на некоторое время примкнул к националистам Воислава Шешеля, но во второй половине 2000-х годов отказался от ультраправых взглядов и принес извинения тем, кого задели его слова. С тех пор началось стремительное восхождение бывшего радикала к вершинам власти. Однако, оставив идеи Великой Сербии в прошлом, Вучич, похоже, не отказался от некоторых методов управления, характерных для эпохи Милошевича.

Впрочем, Вучич использует власть также и для достижения целей, не вызывающих отторжения у оппозиции: так, договор с НАТО 2015 года  — во избежание протестов — был одобрен парламентом в секретном режиме, так что как СМИ, так и общественные организации были просто поставлены перед фактом. Многие сербы были разочарованы, но прозападных активистов в их среде не было.

Сербия и ЕС: каковы перспективы?

Александр Вучич
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Эксперт о словах Вучича об РФ: Сербия держится доктрины "четырех опор"
В Сербии в полной мере до сих пор не зарубцевались раны от бомбардировок 1999 года (в ходе этой операции США использовали бомбы с обедненным ураном, спровоцировав — спустя годы — рост онкологических заболеваний). Вхождение в ЕС при столь травматичной ретроспективе возможно лишь под воздействием экономических аргументов. В подобном прагматическом ключе и выстраивается внутренняя риторика Вучича, предназначенная для сербского избирателя. Требования, выдвигаемые ЕС, СМИ, дружественные новоизбранному президенту, нередко представляют как "шантаж", которому, однако, необходимо поддаться ввиду отсутствия лучших перспектив. Вучич предстает перед своим сторонниками как европеист-утилитарист, готовый подчиняться, но только потому, что уступки могут окупиться выгодой для Сербии.

Между тем вхождение Сербии в состав ЕС отодвигается на неясную перспективу. Кризис ЕС, перешедший в открытую стадию после Brexit, породил волну евроскептицизма внутри самого блока. Экономически и политически сместившись к югу, Евросоюз без Великобритании все еще находится в поисках своего нового лица. В этой ситуации объединению еще долгое время будет не до Сербии.

Возможно, подобный исход держит в уме и Вучич, аккуратно, но заметно закручивающий в стране гайки. В конце концов быть сильным безальтернативным лидером у границ Европы и неопределенно долго ждать прохода внутрь — не так уж плохо. Тем более что в будущем Сербии, возможно, предстоит конституционная реформа. В Белграде обсуждают возможность того, что, заняв президентский пост, Вучич существенно расширит свои полномочия, вдохновляясь примером турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
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Председатель правительства Сербии Александр Вучич во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. 21 декабря 2016

 

 

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