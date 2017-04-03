Макрон заявил, что не хочет быть "обычным" президентом

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон заявил, что не претендует на то, чтобы быть "обычным" президентом, а намерен управлять страной.

"Я не претендую на то, чтобы быть обычным президентом. Я рассчитываю, что буду президентом, который руководит, президентом, который действует, и никогда не буду президентом из анекдотов", — рассказал Макрон в интервью газете Monde

Он отметил, что после своего возможного избрания "намерен перевернуть сразу две страницы". "Страницу последних пяти лет (президентства Франсуа Олланда — ред.) и страницу последних двадцати лет", — пояснил Макрон.

Он подчеркнул, что не станет наследником "олландизма". "Другие методы и другая сущность! В том, что касается трудового права…, в образовании…, в инвестициях… Система управления, которую я предлагаю, также абсолютна отлична (от системы Олланда — ред.)", — сказал Макрон.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Ле Пен опередит Макрона в первом туре президентских выборов, показал опрос пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, победу в первом туре одержит лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, оторвавшись от Макрона всего на один процентный пункт — 25% против 24%. Во втором туре Ле Пен потерпит поражение от любого из двух наиболее вероятных соперников. В случае встречи с Макроном она проиграет с 37% голосов против 63%. Если ее конкурентом станет экс-премьер Франции Франсуа Фийон, расклад сил будет выглядеть как 42% против 58% у Фийона.