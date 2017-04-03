Маккейн сравнил расследование "влияния" РФ на выборы в США с сороконожкой

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава оборонного комитета сената США Джон Маккейн сравнил расследования о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы в США, с сороконожкой, теряющей обувь.

"Каждый раз, когда мы совершаем новый поворот, эта сороконожка теряет новый ботинок, и нам приходится заново изучать все аспекты дела", — заявил сенатор в эфире телеканала ABС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ФБР планирует создать специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования сообщений о "вмешательстве" РФ в американские выборы.

По данным источника, работа подразделения также будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми больше возможностей в плане доступа к деталям расследования.

John McCain on Russia investigations: "Every time we turn around, another shoe drops from this centipede." https://t.co/z4ecXoUtzB pic.twitter.com/4hfL9EWLxR — ABC News (@ABC) 2 апреля 2017 г.

Ранее Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.