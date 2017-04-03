Миссия ОБСЕ заявила о давлении на прессу и избирателей на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости. В ходе проведения выборов в парламент Армении на журналистов и избирателей оказывалось давление, заявил РИА Новости координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Игнасио Санчес Амор.

"Особую озабоченность у нас вызвала ситуация со свободой прессы, потому что сохраняется давление на представителей масс-медиа", — сказал Амор.

По его мнению, если в Армении и сохраняется свобода волеизъявления, "то свобода журналистов — это совсем другой вопрос".

"Мы заметили такой момент, как процедура покупки голосов, а также оказание попытки оказать давление на избирателей, в частности, на представителей малого бизнеса и публичных работников", — добавил Амор.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Армении. По итогам обработки сведений со всех избирательных участков, в парламент прошли четыре политические силы. Наибольшее число голосов набрала правящая Республиканская партия — 49,12%. Блок "Царукян", возглавляемый армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, заручился поддержкой 27,32%. Партия "Дашнакцутюн" набрала 6,57%, оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 7,77%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.